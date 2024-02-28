الحلبي يتفقد متوسطة وروضة البداوي الرسمية بعد الترميم

يتفقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وسفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال ، متوسطة وروضة البداوي الرسمية ، للاطلاع على المبنى بعد ترميمه بتمويل من الاتحاد عبد منظمة يونيسف.

ويرافق الوزير والسفيرة وفد كبير من الإدارة والسفارة واليونيسيف.