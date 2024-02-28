نشاط لـGreen USEK في المدرسة الأنطونية عجلتون للتوعية حول التنوّع البيولوجي وأهمية الطيور

نظّمت Green USEK في جامعة الروح القدس - الكسليك نشاطًا فريدًا من نوعه يتعلّق بالتوعية حول التنوع البيولوجي، تماشيًا مع رسالة الجامعة وقيمها، في المدرسة الأنطونية الدولية - عجلتون، في حضور مدير المدرسة الأب جرمانوس جرمانوس ومنسقة GREEN USEK داليدا صنيفر ورئيس جمعية حماية الطيور في لبنان فؤاد عيتاني وعدد من المسؤولين في المدرسة.



وقد انعقدت جلسات تفاعلية مع طلاب المدرسة الذين فاق عددهم الأربع مئة طالب. وتركّزت حول مواضيع متعلّقة بالتنوّع البيولوجي وأهمية الطيور ومساكنها الطبيعية. كما تم إطلاق مسابقة رسم لتشجيع الطلاب على إظهار قدراتهم الإبداعية والتعبير عن فهمهم للتنوع البيولوجي، حيث اختار الطلاب نوعًا من الطيور للتعبير عنه من خلال الرسم.



وتبع هذا النشاط تنظيم يوم آخر للإعلان عن الفائزين في مسابقة الرسم. وقد فاز فيها الطلاب: جوفري رحمة وطوني عاصي ويوان حرفوش وكريستوفر أيوب. وعن فئة الصفوف فازت الصفوف الآتية: CE1D، CE1F وCE2B. وقد انعقدت جلسات تفاعلية مع طلاب المدرسة الذين فاق عددهم الأربع مئة طالب. وتركّزت حول مواضيع متعلّقة بالتنوّع البيولوجي وأهمية الطيور ومساكنها الطبيعية. كما تم إطلاق مسابقة رسم لتشجيع الطلاب على إظهار قدراتهم الإبداعية والتعبير عن فهمهم للتنوع البيولوجي، حيث اختار الطلاب نوعًا من الطيور للتعبير عنه من خلال الرسم.وتبع هذا النشاط تنظيم يوم آخر للإعلان عن الفائزين في مسابقة الرسم. وقد فاز فيها الطلاب: جوفري رحمة وطوني عاصي ويوان حرفوش وكريستوفر أيوب. وعن فئة الصفوف فازت الصفوف الآتية: CE1D، CE1F وCE2B.