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عيتاني يُوضح: تكديس الحاويات في المرفأ سببه إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية

أخبار لبنان
2024-02-28 | 08:08
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عيتاني يُوضح: تكديس الحاويات في المرفأ سببه إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية
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عيتاني يُوضح: تكديس الحاويات في المرفأ سببه إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية

اوضح رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني ان عملية تكديس الحاويات الحاصلة، التي أشار اليها نقيب مستوردي المواد الغذائية داخل مرفأ بيروت، إنما سببها عائد لإضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية، كالزراعة والاقتصاد وغيرها، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ.

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