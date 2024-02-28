مخزومي: وقّعنا اقتراح القيام بالإجراءات الضرورية بعد الحادث مع عنصر فوج حرس بيروت

ناقش النائب فؤاد مخزومي ونواب دائرة "بيروت الثانية"، ووقّعوا الاقتراح، الذي تقدموا به لمطالبة كل من وزارة الداخلية والبلديات وبلدية بيروت بالقيام ببعض الإجراءات الضرورية بعد الحادث الذي حصل قرب دوار الأونيسكو في بيروت والمتعلّق بأحد عناصر فوج حرس بيروت.



وتناقش المجتمعون، بحسب ما أوضح مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس"، بسبل تطبيق الإجراءات التي تتعلق بتدريب وتأهيل عناصر الحرس البلدي بما يتلاءم مع دورهم في الحفاظ على النظام العام في العاصمة:



- تأمين المعدات والإمكانيات اللازمة لفوج الحرس البلدي لتكون لديهم القدرة على القيام بواجباتهم.

- مواكبة قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع بلدية بيروت، لحواجز ونقط تفتيش الحرس البلدي ريثما يجري تدريب العناصر وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لحمايتهم.

- التمسك بفوج حرس بيروت، ورفض ما يسمى بالأمن الذاتي في أي منطقة في بيروت.

- إخضاع جميع العناصر للمساءلة والمحاسبة بكل شفافية وضمن الأطر القانونية ودون تمييز.