مخزومي: وقّعنا اقتراح القيام بالإجراءات الضرورية بعد الحادث مع عنصر فوج حرس بيروت

اجتمعت وزملائي نواب دائرة "بيروت الثانية" لمناقشة وتوقيع الاقتراح الذي تقدمنا به لمطالبة كل من وزارة الداخلية والبلديات وبلدية بيروت بالقيام ببعض الإجراءات الضرورية بعد الحادث المؤسف الذي حصل قرب دوار الأونيسكو في بيروت والذي يتعلق بأحد عناصر فوج حرس بيروت.
تناقشنا بسبل تطبيق… pic.twitter.com/d5AZ9Stf4o
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 28, 2024
اجتمعت وزملائي نواب دائرة "بيروت الثانية" لمناقشة وتوقيع الاقتراح الذي تقدمنا به لمطالبة كل من وزارة الداخلية والبلديات وبلدية بيروت بالقيام ببعض الإجراءات الضرورية بعد الحادث المؤسف الذي حصل قرب دوار الأونيسكو في بيروت والذي يتعلق بأحد عناصر فوج حرس بيروت.
تناقشنا بسبل تطبيق… pic.twitter.com/d5AZ9Stf4o