مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي إعطاء العسكريين في الخدمة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً.



ايضا، يُعطى المتقاعدون 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً، ويُعطى الاداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.



كما اقر مجلس الوزراء إعطاء مكافاة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة، بالاضافة إلى بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و16 صفيحة بنزين ، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد اقصى شرط عدم التغيب.



وقد علمت الـLBCI ان الزيادات ستُمنح بالدولار وليس بالليرة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان.

من جهة أخرى، أرجأت الحكومة البحث في مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف وتنظيم العمل بالقطاع للمزيد من الدرس.