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نصر للمدارس الخاصة: للإسراع في الواجب الأخلاقيّ تجاه المعلّمين المتقاعدين قبل نهاية الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2024-02-29 | 01:23
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نصر للمدارس الخاصة: للإسراع في الواجب الأخلاقيّ تجاه المعلّمين المتقاعدين قبل نهاية الأسبوع المقبل
توجّه منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر إلى مديري المدارس الخاصة غير المجانيّة في لبنان في بيان قال فيه:" لقد بلغ مجموع ما حصّلته مبادرة اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة مع النقابات الأخرى في المدارس الخاصة لتاريخه أكثر من ١٠٠ مليار ليرة لبنانيّة لصالح المعلّمين المتقاعدين. وهذا دليل على مدى التزام عدد كبير من المدارس الخاصة غير المجانيّة بكلمتها وجدّيتها وشعورها بالمسؤوليّة. ولا أخفي عنكم أن مصداقيّتنا على المحك! ولا نريد أن نسمح لأحد بالمتاجرة بها!".
وطالب المدارس الخاصة غير المجانيّة كافة بـ "الإسراع في القيام بالواجب الأخلاقيّ تجاه المعلّمين المتقاعدين قبل نهاية الأسبوع المقبل. كما أطلب من إدارة صندوق التعويضات أن تنشر على موقعها الإلكترونيّ في نهاية الشهر الحاليّ جدولاً مفصّلاً بالأرقام المحصّلة وغير المحصّلة".
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