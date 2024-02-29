الجميّل يستقبل وفداً من رتباء متقاعدي قوى الأمن الداخلي...ووعد بمتابعة مطالبهم

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع وفد من رتباء متقاعدي قوى الأمن الداخلي والمؤهلين الأول ومنسقي المناطق، في وضعهم المعيشي والاستشفائي المتردي جراء الازمة التي يمر بها لبنان.

وشرح الوفد الظلم الذي يتعرض له متقاعدو قوى الأمن الداخلي نتيجة تقاعس السلطة عن تأمين أبسط حقوقهم في العيش بكرامة لا سيما لناحية تعويضات نهاية الخدمة التي خسرت قيمتها مع تدهور سعر صرف الليرة والغياب التام للإستشفاء والمساعدات الطبية.

في ختام اللقاء، قدم الوفد لرئيس الكتائب كتاباً بمطالب المتقاعدين وتلقوا منه وعداً بمتابعة مطالبهم المحقة لدى الجهات المعنية.