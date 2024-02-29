مصادر الـCNN :إنذارات حول احتمال غزو إسرائيلي للبنان

نقلت شبكةأن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومسؤولين في الاستخبارات يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تخطط لغزو بري في لبنان قد ينطلق في أواخر الربيع أو بداية الصيف.وقال مسؤولون كبار في الإدارات ومسؤولون مطلعون على الاستخبارات: "سيحدث الغزو إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى العودة عن الحدود الشمالية مع إسرائيل".بينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد من قبل إسرائيل، فإن القلق كافٍ بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن بحيث دخل احتمال الغزو إلى إحاطات استخباراتية لكبار المسؤولين الإداريين، وفقًا لشخص تلقى إحاطة وقيل له إن العملية قد تحدث في بداية الصيف.وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "نحن نعمل على افتراض أن عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة، ليس بالضرورة في الأسابيع المقبلة ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع، فالعملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال محدد".وأوضح شخص آخر مطلع على الاستخبارات الأميركية: "هناك مخاوف من أن هذا سيتطور إلى حملة جوية واسعة النطاق تمتد إلى الشمال بشكل أكبر في المناطق المأهولة في لبنان وأنها ستتطور في نهاية المطاف إلى جزء بري أيضًا". وأضاف الشخص أن "مجتمع الاستخبارات الأميركي قد نادى بالإنذارات".