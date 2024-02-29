بيرم: نحن أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال أقل من أسبوع

اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "الحزمة الجديدة من الزيادات من شأنها فتح الإدارات من أجل تأمين الواردات ضمن خطة جديدة بحدود شهر حزيران، من أجل إدخال جزء لا بأس به في صلب الراتب".



وزفّ بيرم للقطاع الخاص انه خلال أقل من أسبوع نحن أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تدخل في صلب الراتب، "وسنقر زيادة بالمنح المدرسية إن شاء الله".