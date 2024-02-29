البعريني: للالتقاء في منتصف الطريق مع باقي الأفرقاء

أعلن النائب وليد البعريني أن كتلة "الاعتدال الوطنيّ" ستلتقي الاثنين المقبل، كتلة "الوفاء للمقاومة"، فيما لا مواعيد محدّدة اليوم لعقد أي اجتماعات.



وقال، في حديث إذاعيّ: "لسنا في استراحة مقاتل، بل نعيش حالة سلم، بحثًا عن الحلول."



ولفت إلى أنّ اللقاء مع "التكتل الوطنيّ المستقل" لم يكن عاصفًا ولم تتخلّله أي ردود فعل عصبية.



وأكّد البعريني أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يضع أي شروط على التكتل.