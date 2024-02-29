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لجنة التكنولوجيا تطلع على واقع "اوجيرو" وتقنيات حماية الداتا

أخبار لبنان
2024-02-29 | 04:09
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لجنة التكنولوجيا تطلع على واقع &quot;اوجيرو&quot; وتقنيات حماية الداتا
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لجنة التكنولوجيا تطلع على واقع "اوجيرو" وتقنيات حماية الداتا

 إلتقت لجنة تكنولوجيا المعلومات المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، وتم عرض الواقع العام للهيئة وظروف العمل، بالإضافة إلى التقنيات المتوافرة أو التي يمكن استحداثها من أجل الوصول إلى نسبة متقدمة من الأمان في ما يتعلق بحماية الداتا والبيانات الشخصية في لبنان.

ثم تم تفقد قسم خدمة الزبائن الجديد في "أوجيرو" ومختلف فروعه التي تهدف إلى تسهيل شؤون المواطنين وتلبية حاجاتهم.

وجرى الاطلاع على بعض المشاريع التي تعمل "أوجيرو" على إدخالها حيّز التنفيذ وعلى أحدث التجهيزات التقنية التي تعمل الهيئة على تطويرها واعتمادها، فكانت جولة في منشآت الحوسبة الكبيرة " High Performance Computer for Lebanon "، التي تتضمن واحدا من أكبر أجهزة الكومبيوتر حول العالم، وهذا ما يؤكد قدرات لبنان التكنولوجية وتفوقه في هذا المجال، علما أن عددا كبيرا من اللبنانيين لا يدركون بوجوده.

اشارة الى  أن منشآت الحوسبة الكبيرة  ستساهم في توفير الفرص للجامعات والمعاهد في لبنان، إذ ان عددا من الجامعات الخاصة كالجامعة الأميركية في بيروت، تتصل بها بشكل مباشر.

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