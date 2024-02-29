أمن الدولة تُقفل مسالخ مخالفة في الأوزاعي

نفّذت دوريّات من أمن الدّولة كشفًا على عددٍ من مسالخ الدجاج، في محلّة الأوزاعي، برفقة طبيب من وزارة الزراعة.



وتحتوي على كمّيّة كبيرة من الجراثيم ولا تستوفي الشروط الصحّيّة.



وتبيّن أنّ بعض تلك المسالخ غير مرخّصة.



فتُلفت تلك المحتويات وخُتِمت المسالخ المخالفة بالشمع الأحمر، بناءّ على إشارة القضاء المختصّ.