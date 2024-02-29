الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع لبحث ملف الكلاب الشاردة وتشكيل لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات للحل
أخبار لبنان
2024-02-29 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اجتماع لبحث ملف الكلاب الشاردة وتشكيل لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات للحل
قرر وزير الزراعة في موضوع الكلاب الشاردة، استحداث لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات من اجل البت بها خلال اجتماع لاحق اوسع يضم الوزراء المعنيين بالملف والمحافظين، من أجل اقرار خطة شاملة للحل على كامل الاراضي اللبنانية.
وكان عقد اجتماعاً مع المعنيين للتباحث في ملف الكلاب الشاردة في المحافظات اللبنانية كافة بعد الحادث الأليم الذي ادى الى وفاة طفل في مخيم الرشيدية في صور.
وقد تم استعراض المشاكل التي يعانيها القطاع لا سيما العقبات التي تقف دون تطبيق الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الشاردة التي تم اقرارها عام 2016. واستمع وزير الزراعة الى آراء جميع المشاركين. فقد عرض رؤساء بلديات زحلة وسعدنايل تجاربهم في ايجاد الحلول للمشكلة والتي ادت الى استحداث ايواء للكلاب الشاردة وتطعيمهم واجراء عمليات جراحية توقف عمليات التكاثر. كما تم عرض عدة اقتراحات تقدم بها المجتمعون.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الكلاب
الشاردة
وتشكيل
وطنية
لاعداد
مسودة
اقتراحات
التالي
الجميّل لـ "الأنباء الإلكترونيّة": مبادرة "الإعتدال الوطني" غير مفهومة ولا أرى تسهيلاً رئاسياً
في الناعمة... قتله وحرق جثّته بدافع السرقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-02-28
عن ظاهرة الكلاب الشاردة... اللقاحات محدودة والمسؤوليات أيضاً "شاردة" (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-02-28
عن ظاهرة الكلاب الشاردة... اللقاحات محدودة والمسؤوليات أيضاً "شاردة" (نداء الوطن)
0
أخبار لبنان
2024-02-21
ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته
أخبار لبنان
2024-02-21
ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته
0
أخبار لبنان
2024-02-20
اجتماع اللجنة الخماسية في السفارة الفرنسية...اتفاق على استكمال جولاتهم تمهيدا لمجيء لودريان
أخبار لبنان
2024-02-20
اجتماع اللجنة الخماسية في السفارة الفرنسية...اتفاق على استكمال جولاتهم تمهيدا لمجيء لودريان
0
منوعات
2024-02-20
حبسها والداها المدمنان على الكحول خارج المنزل عندما كانت طفلة... ربتها الكلاب الشاردة والنتيجة كانت مروعة! (فيديو)
منوعات
2024-02-20
حبسها والداها المدمنان على الكحول خارج المنزل عندما كانت طفلة... ربتها الكلاب الشاردة والنتيجة كانت مروعة! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ
أخبار لبنان
07:55
طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
0
أخبار لبنان
07:40
باسيل استقبل السفير الالماني: لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا من ملف النازحين السوريين
أخبار لبنان
07:40
باسيل استقبل السفير الالماني: لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا من ملف النازحين السوريين
0
أخبار لبنان
07:07
الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية
أخبار لبنان
07:07
الراعي: "رؤية جديدة للبنان الغد دولة مدنية لامركزية حيادية" وثيقة ايجابية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:28
مصادر لـ "الانباء الالكترونية": لقاء تشاوري تمهيدي للكتل النيابية
صحف اليوم
00:28
مصادر لـ "الانباء الالكترونية": لقاء تشاوري تمهيدي للكتل النيابية
0
أخبار لبنان
04:09
لجنة التكنولوجيا تطلع على واقع "اوجيرو" وتقنيات حماية الداتا
أخبار لبنان
04:09
لجنة التكنولوجيا تطلع على واقع "اوجيرو" وتقنيات حماية الداتا
0
أخبار لبنان
2024-02-27
تجمع العسكريين المتقاعدين: نرفض العرض المطروح في شأن تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام
أخبار لبنان
2024-02-27
تجمع العسكريين المتقاعدين: نرفض العرض المطروح في شأن تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام
0
آخر الأخبار
15:23
نصار لـ"حوار المرحلة": منصوري أكد لي باتصال أجريته معه بعد جلسة الحكومة اليوم أن تطبيق بند التقديمات الاجتماعية لن يضر بخزينة الدولة في حال انجزنا إصلاحات
آخر الأخبار
15:23
نصار لـ"حوار المرحلة": منصوري أكد لي باتصال أجريته معه بعد جلسة الحكومة اليوم أن تطبيق بند التقديمات الاجتماعية لن يضر بخزينة الدولة في حال انجزنا إصلاحات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ
أخبار لبنان
07:55
طعن جديد في الموازنة أمام المجلس الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
0
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
0
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
0
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
2
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
3
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
4
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
5
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
6
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
7
منوعات
07:57
بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)
منوعات
07:57
بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)
8
منوعات
08:09
امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)
منوعات
08:09
امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More