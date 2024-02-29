اجتماع لبحث ملف الكلاب الشاردة وتشكيل لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات للحل

قرر وزير الزراعة في موضوع الكلاب الشاردة، استحداث لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات من اجل البت بها خلال اجتماع لاحق اوسع يضم الوزراء المعنيين بالملف والمحافظين، من أجل اقرار خطة شاملة للحل على كامل الاراضي اللبنانية.



وكان عقد اجتماعاً مع المعنيين للتباحث في ملف الكلاب الشاردة في المحافظات اللبنانية كافة بعد الحادث الأليم الذي ادى الى وفاة طفل في مخيم الرشيدية في صور.



وقد تم استعراض المشاكل التي يعانيها القطاع لا سيما العقبات التي تقف دون تطبيق الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الشاردة التي تم اقرارها عام 2016. واستمع وزير الزراعة الى آراء جميع المشاركين. فقد عرض رؤساء بلديات زحلة وسعدنايل تجاربهم في ايجاد الحلول للمشكلة والتي ادت الى استحداث ايواء للكلاب الشاردة وتطعيمهم واجراء عمليات جراحية توقف عمليات التكاثر. كما تم عرض عدة اقتراحات تقدم بها المجتمعون.