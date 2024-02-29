اصلاح حائط اوتوستراد شكا قريباً؟

أعلن النائب سجيع عطية أن الرئيس نجيب ميقاتي أعطى توجيهاته لوزير الاشغال للبدء باصلاح حائط اوتوستراد شكا وتم رصد المبلغ وبدأت الدراسات على أن يبدأ التنفيذ قريبا، وهذه خطوة كبيرة بعد سنوات من توقف العمل في المشروع، كما قال.



أضاف:" اما النقطة الثانية المهمة فتتعلق بإعادة العمل بالنافعة حيث اتفق ميقاتي مع وزير الداخلية على اعادة عدد كبير من الموظفين الذين ليست عليهم جناية او ما شابه مع عدد من المتقاعدين لبدء العمل باسرع وقت ممكن، كذلك تطرقنا الى موضوع النقل الى العراق لتحسين تصدير الشاحنات وسيراسل الرئيس ميقاتي نظيره العراقي لحل هذه القضية وسيتم التنسيق حول هذا الموضوع، كما وعدنا الرئيس ميقاتي بتأمين مساعدات للمناطق التي تعرضت للاضرار."



وعن تحرك "كتلة الاعتدال" بالنسبة للانتخابات الرئاسية قال:"الامور تسير بشكل ايجابي وعلى احسن ما يرام، ونأمل ان تحل الأعياد ونكون قد انتخبنا رئيسا للجمهورية."