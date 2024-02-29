باسيل استقبل السفير الالماني: لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا من ملف النازحين السوريين

استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السفير الألماني الجديد Kurt Georg Stöckl-Stillfried في زيارة تعارفية، يرافقه مستشاره السياسي Julius Johann Klüpfel. وشارك في الاجتماع النائبة ندى بستاني ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، وجرى التباحث بمواضيع الساعة.



وأشار بيان عن مكتب باسيل الى ان "وجهات النظر تطابقت على العديد من المواضيع الأساسية".



وشدد النائب باسيل على "موقف التيار من مسألة النازحين و ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي و ألمانيا لموقفهما من هذه القضية".