معوض استقبل البخاري: لتطبيق جدي للقرار 1701 ... واستمرار التعطيل نتائجه وخيمة

زار سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا، وعرضا لآخر التطورات، لاسيما الحرب الدائرة في غزة والتي باتت تتوسع في لبنان.



وشدد معوض خلال اللقاء على ضرورة حماية لبنان واللبنانيين من حرب شاملة قد تشكّل خطراً وجودياً علينا جميعاً.



وأكد أنّ لا حلّ مستدام قادر على تجنيب الشعب اللبناني المزيد من الانقسام والألم والذل والدم والدمار الّا بتطبيق جدي للقرار 1701 بكلّ بنوده ومندرجاته.



ةتطرق البخاري ومعوض في اللقاء إلى الملف الرئاسي انطلاقاً من القناعة بأن الاستمرار في التعطيل له نتائج وخيمة على الجميع، معتبرين أن هذا الاستحقاق يجب ان يشكّل فرصة لاعادة الانتظام للمؤسسات بحيث يستعاد في لبنان مسار بناء دولة القانون والمؤسسات والإصلاح والاستقرار.



وأثنى معوض في هذا الإطار على الجهود التي تقوم بها مجموعة الدول الخمس، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، لإنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بقبول اللبنانيين، ويعيد الاعتبار لسيادة الدولة وحكم القانون وهيبة المؤسسات، كما ولعلاقات لبنان العربية والدولية.





