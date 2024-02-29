دبور طلب من مديرة شؤون وكالة الاونروا في لبنان افساح المجال امام الجهود للوصول الى حلول بشأن التمويل

قدّمت مديرة شؤون وكالة الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس لسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور حول التداعيات التي ستنتج عن تعليق بعض الدول التزاماتها المالية للوكالة تحت عناوين مختلفة والجهود التي تبذلها في اطار السعي لضمان استمرار التمويل للقيام بالواجب في تقديم الخدمات المطلوبة للتخفيف من معاناة ابناء الشعب الفلسطيني.



وطلب السفير دبور بدوره من مديرة الاونروا افساح المجال امام الجهود المبذولة للوصول الى حلول للقضايا التي تستخدم للتأثير على استمرار التمويل من قبل بعض الدول.