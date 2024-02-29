ميقاتي: وقف القتال في غزة سيطلق محادثات التهدئة في لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل ستؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان.



وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه واثق من أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه.



ولفت ميقاتي الى أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيزور لبنان قريبا.