فضل الله: عندما يوقف الجيش الاسرائيلي عدوانه على غزة تتوقف جبهة الجنوب

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فصل الله أن الحرب في الجنوب مرتبطة بالعدوان على غزة من جهة وبتأمين سُبل الحماية للبنان من جهة أخرى.



وشدّد فضل الله في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد على طريق القدس حسن حسين سلامي، في حسينية بلدة خربة سلم على أن المقاومة مستعدة لمواصلة القتال إذا استمرت إسرائيل في الأعمال القتالية.



وقال فضل الله: "عندما يوقف الجيش الاسرائيلي عدوانه على غزة تتوقف هذه الجبهة لأنَّها جبهة مساندة".



وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، قال: "حزب الله كان من دعاة إنجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال التفاهمات الوطنية عن طريق الحوار الداخلي، وهو ما كان البعض يتمنّع عن القبول به ويُصر على معزوفته بتكرار عقد جلسات الانتخاب في المجلس النيابي بمعزل عن أي تفاهمات مسبقة، ويرفض تلقّف أي مبادرة جرى إطلاقها في السابق.



وأضاف: "إننا اليوم مع الحوار الداخلي غير المقيّد بأي شروط مسبقة، أو وضع فيتوات أو فرض خيارات محدَّدة، وكنَّا دائماً من المتجاوبين مع الدعوات للحوار غير المشروط، خصوصًا تلك التي كان يطلقها رئيس المجلس النيابي، ومعروف من كان يرفض ويعطّل أي مسعى في هذا المجال".