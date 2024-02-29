حاصباني لـ"جدل": الحرب التي أدخلنا اليها "الحزب" كلّفتنا بحجم ما كنا سنحصل عليه من صندوق النقد

رأى النائب غسان حاصباني ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن محاسبتها وإقالتها، لذا لا جدوى من العريضة التي يعمل عليها "التيار الوطني الحر" لمحاسبة الرئيس نجيب ميقاتي".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "في مبادرة النائب فؤاد مخزومي، نحن فريق متكامل من كتل مختلفة ونؤمن بالدور الذي يلعبه مخزومي بخلق نوع من الافكار والحوارات خارج المجلس النيابي، وقد تلقف المجتمع الدولي هذه المبادرة ورأى أنه بإمكاننا ان نتفق في مكان ما".



واضاف " رئيس الجمهورية المقبل لا يُمكن أن يُفرض من قبل أحد، والتشاور قائم دائمًا وسبق أن حصلت تشاورات بين كتل المعارضة وقوى من خارج المعارضة".



وكشف ان " الحرب التي أدخلنا اليها "حزب الله" كلّفتنا حتى اليوم بحجم المبلغ الذي كان من المفترض ان نحصل عليه من صندوق النقد الدولي".



ولفت حاصباني الى ان " حزب الله دخل الحرب بيده ولا أعلم ما اذا كان سيستطيع الخروج منها بيده".



وقال "لبنان بخطر عدوان عسكري والسؤال "من سيسبق الاعتدال أو الاعتداء؟" ونتمنى أن تسرع مبادرة "كتلة الاعتدال" الرئاسية من أجل تحصين وضعنا ولوصول رئيس جمهورية يتحدّث باسم لبنان".



وعلى مقلب آخر، أكد حاصباني انه "ضد سحب "حرس بلدية بيروت" من الميدان ومع تعزيز قدراتهم وتجهيزاتهم والى حينه المطلوب مؤازرتهم من قبل قوى الأمن".