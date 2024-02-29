فرنسا تدين "إطلاق النار الإسرائيلي غير المبرر" أثناء توزيع مساعدات في غزة

نددت فرنسا الخميس بـ"إطلاق النار الإسرائيلي غير المبرر" أثناء توزيع مساعدات والذي خلف أكثر من 110 قتلى و760 جريحا في شمال غزة، بحسب حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمر غير مبرر"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث المأسوي يأتي في وقت يشكل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة" مع "أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض".