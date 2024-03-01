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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر شباط

أخبار لبنان
2024-03-01 | 03:17
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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر شباط
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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر شباط

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا، في شأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر شباط 2024:

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد       2.430        بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 24 بيان جمركي
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 748 بيان جمركي
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 280 بيان جمركي
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.378 بيان جمركي
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.569 بيان جمركي
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 51 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق جلي (1)، مستحضرات تجميل (5)، مسحوق غسيل (1)، اجهزة طاقة (1)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (32)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 49   بيان جمركي
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 2     بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

سائل جلي - تلوث جرثومي – 500 صندوق - تركيا – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية – قيمة التردد 60 Hz – 50 قطعة - الصين – مرفأ بيروت.

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