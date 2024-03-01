مقتل إبن الأعوام الخمسة احتراقًا في سيارة في جبل البداوي

قُتل الطفل السوريّ ي. إبراهيم، إبن الأعوام الخمسة، احتراقًا، في سيارة مشتعلة، في منطقة جبل البداوي.



وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، نتيجة احتراق السيارة بالكامل.