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نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل للـLBCI: حرية الحركة لقوات حفظ السلام ضرورية لتنفيذ الـ1701
أخبار لبنان
2024-03-01 | 04:00
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نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل للـLBCI: حرية الحركة لقوات حفظ السلام ضرورية لتنفيذ الـ1701
أعلنت نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل كانديس أرديل أنه أثناء قيام مركبة تابعة لقوات حفظ السلام برحلة لوجستية روتينية إلى بيروت، تم إيقافها واحتجاز أفرادها من قبل أفراد محليين، غير أنه تم اطلاقهم في وقت لاحق.
وأكّدت أرديل في حديث للـLBCI أنه بالإضافة إلى حرية التنقل داخل منطقة عمليات اليونيفيل، تتمتع قوات اليونيفيل بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في كلّ أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية. وقالت: "إن حرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701".
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