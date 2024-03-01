سليم عن نتائج مباراة التطوع في الكلية الحربية: النتائج لم تراع المعايير ولإعادة النظر فيها

بعد تداول بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة وملتبسة عن نتائج مباراة التطوع في الكلية الحربية، وتحميل وزير الدفاع موريس سليم مسؤولية تأخير اعلان النتائج، أوضح وزير الدفاع أنّ عدد، الذين اجتازوا مراحل مباراة التطوع ، بلغ نحو ٨٠٠ مرشح، مشيراً الى ان النتائج التي رُفعت الى وزير الدفاع اظهرت قبول نحو ١٢٠ منهم فقط.



وأعلن الوزير سليم أنّه تبين له أنّ النتائج لم تراع كلها المعايير والأسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطًا في الجيش اللبنانيّ، خصوصًا وفي المؤسسات الأمنية الأخرى عمومًا، سواء لجهة المستوى العلميّ أو الكفاءات الشخصية، التي تحفظ للضابط اللبنانيّ، ما تميز به دائما من قدرات تؤهله لتولي مهمات عسكرية على مستوى الوطن.



وطلب سليم من قائد الجيش اعادة النظر في هذه النتائج، لتتناسب مع المعايير المطلوبة.



وقدّم وزير الدفاع اقتراحات عديدة تصحح الخلل الحاصل في النتائج وتعيد إلى الدورة العتيدة ما يحفظ للكلية الحربية تميزها.



ودعا الطلاب المعنيين إلى عدم الاخذ بالحملات المشبوهة التي اطلت من جديد.



وقدّم الوزير اقتراحات عديدة تصحح الخلل الحاصل في النتائج وتعيد إلى الدورة العتيدة ما يحفظ للكلية الحربية تميزها.



ودعا الطلاب المعنيين إلى عدم الاخذ بالحملات المشبوهة التي اطلت من جديد.