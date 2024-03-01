"تجدد" تدين المجزرة الإسرائيلية في غزة: للإسراع في وقف الحرب وإطلاق المفاوضات

دانت كتلة "تجدد"، المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة التي طالت المدنيين الفلسطينيين وهم يسعون لتأمين الطعام والمساعدات لعائلاتهم.

واعتبرت الكتلة في بيان، أن هذه الجريمة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في وقف الحرب وسفك الدماء، وإطلاق المفاوضات للوصول إلى حل سياسي مستدام على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمعادلة الأرض مقابل السلام التي قررتها قمة بيروت في العام ٢٠٠٢، ما يشكل المفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة.