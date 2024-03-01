ميقاتي التقى سفراء "الخماسية"... السفير المصري: موقف الخماسية موحد

أشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بجهود اعضاء "اللجنة الخماسية العربية الدولية" وشجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن يكون الرئيس راعيا للحوار وداعما للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والركيزة الاساسية في تطبيق الدستور واتفاق الطائف.



وأكد ميقاتي في خلال استقباله السفراء في السراي الحكومي، أن لبنان يقدّر جهود دول الخماسية وحرصها على استقرار وأمنه، وتمنى ان يتحمل النواب مسؤولياتهم في انتخاب الرئيس.



وبعد اللقاء، قال السفير المصري علاء موسى: "عقدنا اجتماعا مع الرئيس ميقاتي وكان مهما جدًا، واستكملنا محادثاتنا وجولاتنا التي بدأت قبل فترة على المسؤولين اللبنانيين وعدد من قادة الكتل السياسية، وكما قلت اننا نتحرك بعض الأحيان كلجنة خماسية وفي بعض الأحيان الاخرى نتحدث بشكل ثنائي، ولكن في الوقت ذاته نعبر عن وجهة نظر الخماسية.



ولفت الى أن السفراء وميقاتي تناولوا في خلال اللقاء ثوابت عدّة، ومنها الحاجة الملحة لسرعة انتخاب رئيس، لأن الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة تدفع الجميع لانجاز الاستحقاق.



وأكد موسى وحدة موقف "الخماسية" والتزامها بتقديم كل المساعدة والتسهيلات طالما أنها تشعر بان الالتزام والارادة موجودة بالفعل من جانب القوى السياسية".



وقال: "هناك نفس جديد ورغبة قد تكون بدرجات متفاوتة وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة للوصول الى موقف واحد وخارطة طريق لاستكمال الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية".



وسئل: متى سنرى خطوةً حقيقية في انتخابات الرئاسة، خصوصا أنكم كنتم ابديتم تفاؤلا بهذا الموضوع؟



أجاب موسى: "حتى الان لا نزال متفائلين وبعد اجتماعنا مع دولة الرئيس خرجنا بإحساس كبير بالتفاؤل، وما سمعناه من دولة الرئيس يشجع ويدفعنا لاستكمال ما بدأناه منذ فترة عندما التقينا بالرئيس بري. اما في ما يتعلق بالتوقيت فيجب ان ندرك ان العملية ليست سهلة ومعقدة وتخضع للظروف المحيطة بها، والفترة المقبلة لن تؤثر كثيرا إنما ستساعد على تهيئة الأجواء".



كما سئل: هل هناك خلاف بين المجموعة الخماسية؟



فاجاب: "موقف الخماسية موحد وهم يتحدثون بنفس ولغة واحدة ولا يوجد اي خلافات بينهم، وفي المرة المقبلة سندعوكم الى حضور مداولات الخماسية حتى تعلموا مدى التناغم والتنسيق الموجود بين اعضائها".



وردا على سؤال عما اذا كانت اللجنة تتطرق إلى الاسماء، قال: "ان الخماسية لا تتناول اسماء وهو حق اصلي وحصري للبنان وللقوى السياسية اللبنانية".