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فضل الله: العدو في مأزق ونتعاطى مع المرحلة بأعلى درجات الدقة

أخبار لبنان
2024-03-01 | 06:16
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فضل الله: العدو في مأزق ونتعاطى مع المرحلة بأعلى درجات الدقة
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فضل الله: العدو في مأزق ونتعاطى مع المرحلة بأعلى درجات الدقة

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن العدو يهدد ويتوعّد ولكنه في مأزق، وأن ما نراه في غزة هو ضغط بالنار لفرض شروط على المقاومة.

وشدّد فضل الله في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس علي كريم ناصر في حسينية بلدة حداثا الجنوبية، على أن الثبات والصمود والتحمّل هو الذي يحقق النتائج المطلوبة.  
  
ورأى أنّ الثمن الذي ندفعه اليوم للعدوان الاسرائيلي، سيؤدي في المستقبل إلى تكريس معادلات تحمي الجنوب ولبنان، وتعيد إليه الاستقرار والأمان والاطمئنان. 

وقال: "نحن نتعاطى مع هذه المرحلة بأعلى درجات الدقة والحكمة والشجاعة، والمقاومة ترد بما يناسب على كل اعتداء، ولا يمر اعتداء على قرية أو بيت أو منطقة أو مدني إلاّ ويكون له الرد المناسب".

وأشار فضل الله إلى أن العدو لم يستطع إلى اليوم أن يحقق في غزة لا الهدف السياسي بشطب المقاومة، ولا الهدف العسكري بأن يحتل غزة ويقتل قادة المقاومة ويستعيد أسراه.  
 
وأكد أنه لن يكون هناك أي نقاش حول الوضع في الجنوب ولبنان قبل وقف العدوان على غزة، وأن أي نقاش مستقبلي له علاقة في الجنوب سواء شمال الليطاني أو جنوب الليطاني ينطلق من المصلحة والأولوية والإرادة اللبنانية، وأن اللبنانيين هم من يحددوه من خلال التفاهم والتوافق على المصلحة اللبنانية. وقال: "لن نقبل أي إملاءات وأي شروط أياً تكن".

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