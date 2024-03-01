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بوحبيب: أيّ هجوم إسرائيليّ على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية

أخبار لبنان
2024-03-01 | 06:44
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بوحبيب: أيّ هجوم إسرائيليّ على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية
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بوحبيب: أيّ هجوم إسرائيليّ على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية

أكّد وزير الخارجية، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب أنّ الحكومة تتشاور مع "حزب الله" في شأن التوترات السائدة، في الجنوب.

وقال بوحبيب لقناة "الجزيرة": "التشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائيّ."

وأوضح أنّ مندوبين دوليين نقلوا تهديد إسرائيل، لكنّ الردّ اللبنانيّ كان الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وشدّد على أنّ أيّ هجوم إسرائيليّ على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية.

وطالب بسلام على الحدود.

وأظهر استعداد لبنان للحرب، إذا فُرضت.

وقال: "ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق، التي نزحوا منها في الشمال."

ولفت بوحبيب إلى أنّ الفرنسيين طرحوا أفكارًا جيدة يدرسها الجانب اللبنانيّ وسيردّ عليها الأسبوع المقبل.

وطلب حلًا كاملًا مع إسرائيل لموضوع الحدود.

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