تشييع الشهيدين اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في بلدة كفرا

بدأت مراسم تشييع الشهيدين المدنيين حسين حمدان وزوجته منار عبادي، في بلدة كفرا، في جنوب لبنان.



واستشهدا في غارة إسرائيلية استهدفت سلسلة من المحالات التجارية على الطريق العام الرابط بين بلدتيكفرا وصديقين، مساء الاربعاء.