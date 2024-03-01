بري: سقوط الجغرافيا الفلسطينية العربية سقوط للأمن القومي العربي

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان يدفع ثمنا باهظا لقاء وقوفه مع فلسطين، معتبرا أن "هذا قدرنا".



وقال بري في خلال استقباله الأمين العام للإتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتّاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي على رأس وفد: "لا بد من التأكيد أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وان سقوط هذه الجغرافيا العربية لا سمح الله، لن يكون سقوطا لفلسطين فحسب، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي، وهو سقوط للإنسانية جمعاء".



واطلع الوفد رئيس المجلس على برامج عمل الإتحاد ودوره في الحفاظ على الهوية العربية وأهمية إنشاء جبهة ثقافية عربية في مواجهة ما تتعرض له الامة من مخاطر وتحديات وفي مقدمها ما يحصل في قطاع غزة.



وقدم عبد الهادي الى الرئيس بري درعا تقديرية لجهوده. كما قُدمت للرئيس بري عدد من الإصدارات الأدبية الصادرة عن الأدباء والشعراء المشاركين في الوفد .



كما استقبل الرئيس بري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.