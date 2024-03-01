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سفيرة كندا تستضيف منصوري وسفراء عواصم دولية
أخبار لبنان
2024-03-01 | 10:03
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سفيرة كندا تستضيف منصوري وسفراء عواصم دولية
استضافت سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، على مأدبة غداء في منزلها بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والسفير الفرنسي ايرفي ماغرو والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دو وايل والسفير الألماني كرت جورج ستوكلي والسفير الياباني ماغوشي ماسايوكي والسفير الاوسترالي أندرو بارنز والسفير الدانماركي كريستوفر فيفيكي.
وجرى البحث بالشؤون النقدية والمالية وتطور الوضع في لبنان.
أخبار لبنان
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