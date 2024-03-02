المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء

نعت المقاومة الإسلامية الشهيد محمد علي غبريس "كربلا" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة طيردبا في جنوب لبنان.



كذلك، نعت المقاومة الإسلامية الشهيد مصطفى حسين سلمان "الحر" مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. كذلك، نعت المقاومة الإسلامية الشهيد مصطفى حسين سلمان "الحر" مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.