لجنة التّنسيق اللّبنانيّة –الفرنسيَّة تزور الخارجية الفرنسية لمتابعة قضايا الرئاسة والـ1701 واللّاجئين السوريّين

زار وفد من لجنة التّنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) وزارة الخارجيّة الفرنسيّة والتقى عددا من كبار المسؤولين المعنيين بملفات لبنان والشرق الاوسط للاعراب عن "ارتياح الوفد ومن يمثل لإلتزام فرنسا الإستثنائي العمل لمصلحة لبنان والذي تُرجم بتسميّة موفد رئاسي وحصول خمس زيارات على مستوى وزاريّ إلى لبنان في الأشهر القليلة الماضية".



وقد شكر وفد لجنة التّنسيق فرنسا على "دعمها الهامّ والمتواصِل للجيش الّلبنانيّ وإسهامها في قوّة الأمم المتّحده العاملة في الجنوب (UNIFIL)، وعملها الثابت لصالح السّلام في لبنان والمنطقة".



كما شدّد الجانبان على "أولويَّة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، مع توافق على تطبيق القرار1701 الصادر عن مجلس الأمن الدوليّ(UN) بكافّة مندرجاته من قبل جميع الأطراف وإسرائيل". وشدّد الوفد على "أهميّة إشراك ممثّلين عن المجتمع المدنيّ في لبنان والاغتراب بالمحادثات، والمشاورات التّي تجريها فرنسا حول الأزمة اللّبنانيّة وذلك في حدود المستطاع".



أمَّا فيما يتعلّق بمشكلة اللّاجئين السوريّين في لبنان، فقد سجّل الوفد للجانب الفرنسيّ تفهُّمَه لما "يشكّله اللاّجئون من حملٍ ثقيل على لبنان، واستمرار فرنسا بذل الجهود لإعادتهم إلى بلادهم على قاعدة ضمان أمنهم والحفاظ على كرامتهم". وتمّ الإتفاق أخيراً على الإستمرار في الّلقاءات والتّشاور لما فيه مصلحة لبنان وفرنسا.