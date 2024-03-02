وفاة امرأة صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية

صدمت سيارة فجر اليوم، امرأة مجهولة الهوية على المسلك الغربي لأوتوستراد جونية قرب جسر ملعب فؤاد شهاب، مما أدى إلى وفاتها على الفور.



وقد سارعت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف السيارة الصادمة، فيما نقلت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى البوار الحكومي.