الحلبي نعى التلميذ غانم من المنصوري: لمواجهة جرائم العدو بالتعليم بكل الوسائل المتاحة

نعى وزير التربية الدكتور عباس الحلبي في حكومة تصريف الاعمال، التلميذ الطفل علي فريد غانم، الذي قضى مع أهله في منزلهم قرب مدرسة المنصوري بغارة إسرائيلية ، دمرت المنزل وأصابت المدرسة بأضرار.



وتقدم الحلبي بالتعزية من أقرباء العائلة الشهيدة، مستصرخا الضمير العالمي إلى اليقظة إلى هول المجازر التي لا ترحم الأطفال والمدنيين الأبرياء والمؤسسات التربوية.



وقال: "مسلسل قتل الأبرياء مستمر، والكلمات لا تكفي للتعبير عن هول المأساة الفاجعة، والحزن والغضب الذي نعيشه يحضنا على الاستمرار في مواجهة الجرائم المتمادية للعدو الإسرائيلي، بالإصرار على التعليم بكل الوسائل المتاحة".