استشهاد 3 من مقاتلي حزب الله بضربة إسرائيلية في الجنوب

أعلنت مصادر أمنية في لبنان لوكالة "رويترز"، أن ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة أدّت الى استشهاد 3 من مقاتلي حزب الله في الجنوب.



وأوضحت المصادر أن المقاتلين قُتلوا عندما تم استهداف السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق ساحلي قرب بلدة الناقورة.