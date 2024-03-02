المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء

نعت المقاومة الإسلامية الشهداء، عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان، والشهيد علي محمد شلهوب "شهاب" من بلدة قانا في جنوب لبنان، والشهيد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والشهيد حسين محمد بدوي "حسيني" 1985 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان.