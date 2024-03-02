التقدمي الاشتراكي: التصريح المنسوب لجنبلاط حول انفجار المرفأ من نسج الخيال وغير صحيح

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه "يتم التداول مجدداً بصورة تزعم تصريحاً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط حول انفجار مرفأ بيروت، وهو من نسج الخيال وغير صحيح إطلاقاً، وقد جرى نفيه سابقاً إذ لم يصدر أي حديث بهذا المعنى أو المضمون".