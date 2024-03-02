بوحبيب: لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب ان انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واحترام الحدود الدولية، ووقف الخروقات اليومية يحقق الامن للجميع، مؤكدا أن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر، ولافتا الى أن الخيار الآخر هو خطر إتساع رقعة الحرب لتصبح حربا اقليمية.



وأشار بوحبيب في خلال مشاركته في حلقة حوارية حول التأسيس لسلام دائم في الشرق الاوسط مع كل من وزراء خارجية فلسطين د. رياض المالكي ونائب وزير خارجية البحرين الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، حيث أنهى إجتماعاته في منتدى انطاليا الدبلوماسي، الى التهديدات اليومية الاسرائيلية بتدمير لبنان، في حين يسعى لبنان للاستقرار، داعيا الاسرائيليين الى تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ اكثر من ٧٥ عاما.



ولفت الى أن وقف الغرب تزويد اسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب.



كما اجرى بوحبيب لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في اللوكسبمبورغ كزافيي بيتيل، وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودورا اودوبيسكو، ووزراء خارجية أوروبيين من هنغاريا بيتر سيارتو، وصربيا ايفيكا داجيك، ومونتينيغرو فيليب ايفانوفيك حيث شرح الموقف اللبناني الداعي الى وقف الحرب، وأهمية دعم الجيش اللبناني، وحماية المدنيين وفقا" لقواعد القانون الدولي الانساني، والعمل على حلول سياسية مستدامة تحقق الاستقرار والامن في الشرق الاوسط وجنوب لبنان، اضافة الى كيفية تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية.