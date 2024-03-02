الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوحبيب: لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل
أخبار لبنان
2024-03-02 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوحبيب: لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب ان انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واحترام الحدود الدولية، ووقف الخروقات اليومية يحقق الامن للجميع، مؤكدا أن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر، ولافتا الى أن الخيار الآخر هو خطر إتساع رقعة الحرب لتصبح حربا اقليمية.
وأشار بوحبيب في خلال مشاركته في حلقة حوارية حول التأسيس لسلام دائم في الشرق الاوسط مع كل من وزراء خارجية فلسطين د. رياض المالكي ونائب وزير خارجية البحرين الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، حيث أنهى إجتماعاته في منتدى انطاليا الدبلوماسي، الى التهديدات اليومية الاسرائيلية بتدمير لبنان، في حين يسعى لبنان للاستقرار، داعيا الاسرائيليين الى تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ اكثر من ٧٥ عاما.
ولفت الى أن وقف الغرب تزويد اسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب.
كما اجرى بوحبيب لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في اللوكسبمبورغ كزافيي بيتيل، وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودورا اودوبيسكو، ووزراء خارجية أوروبيين من هنغاريا بيتر سيارتو، وصربيا ايفيكا داجيك، ومونتينيغرو فيليب ايفانوفيك حيث شرح الموقف اللبناني الداعي الى وقف الحرب، وأهمية دعم الجيش اللبناني، وحماية المدنيين وفقا" لقواعد القانون الدولي الانساني، والعمل على حلول سياسية مستدامة تحقق الاستقرار والامن في الشرق الاوسط وجنوب لبنان، اضافة الى كيفية تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لبنان
مستعد
للتفاوض
المباشر
اسرائيل
التالي
منصوري لـ"الجمهورية": تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة
توقيف شخصين لارتكابهما جريمة إطلاق النار وغيرها من الجرائم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-15
ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وطلب من بوحبيب تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
أخبار لبنان
2024-02-15
ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وطلب من بوحبيب تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
0
أخبار لبنان
04:11
مصطفى البرغوثي للـLBCI: الجيش الاسرائيلي أعدّ خطة لحرب واسعة مع لبنان
أخبار لبنان
04:11
مصطفى البرغوثي للـLBCI: الجيش الاسرائيلي أعدّ خطة لحرب واسعة مع لبنان
0
أخبار لبنان
2024-03-01
بوحبيب: أيّ هجوم إسرائيليّ على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية
أخبار لبنان
2024-03-01
بوحبيب: أيّ هجوم إسرائيليّ على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية
0
آخر الأخبار
2024-02-29
مخزومي لـ"جدل": من حلول بريطانيا الجذرية للبنان الاعتراف بمشروع الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية وتطبيق 1701 وتقوية الجيش اللبناني ودعمه ومساعدة لبنان في قطاع التعليم
آخر الأخبار
2024-02-29
مخزومي لـ"جدل": من حلول بريطانيا الجذرية للبنان الاعتراف بمشروع الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية وتطبيق 1701 وتقوية الجيش اللبناني ودعمه ومساعدة لبنان في قطاع التعليم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:27
تدابير سير على الطريق البحريّة من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل
أخبار لبنان
11:27
تدابير سير على الطريق البحريّة من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
0
أخبار لبنان
06:48
التقدمي الاشتراكي: التصريح المنسوب لجنبلاط حول انفجار المرفأ من نسج الخيال وغير صحيح
أخبار لبنان
06:48
التقدمي الاشتراكي: التصريح المنسوب لجنبلاط حول انفجار المرفأ من نسج الخيال وغير صحيح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-16
قضية جيفري إبستين تابع.... إدعاءات ضد الـ"اف بي اي"؟!
منوعات
2024-02-16
قضية جيفري إبستين تابع.... إدعاءات ضد الـ"اف بي اي"؟!
0
رياضة
2024-03-01
ليفربول يعلن عن خسائر بقيمة 11 مليون دولار لموسم 2023-2022
رياضة
2024-03-01
ليفربول يعلن عن خسائر بقيمة 11 مليون دولار لموسم 2023-2022
0
منوعات
2023-08-23
وفاة تلميذة بسبب عمود..كانت تلوّح لأصدقائها من نافذة الحافلة عندما وقعت الفاجعة!
منوعات
2023-08-23
وفاة تلميذة بسبب عمود..كانت تلوّح لأصدقائها من نافذة الحافلة عندما وقعت الفاجعة!
0
خبر عاجل
2023-08-16
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
خبر عاجل
2023-08-16
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:32
إفتتاح متحف بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
أخبار دولية
08:18
الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة "يفوق الكلمات"
0
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
0
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
أخبار دولية
08:13
منظمة الصحة العالمية: تسجيل وفاة 10 أطفال "جوعا" في غزة
0
أخبار دولية
04:39
رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
أخبار دولية
04:39
رياض المالكي: السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان
0
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
أخبار دولية
14:47
الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
0
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
رياضة
13:52
عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان
0
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
رياضة
13:49
طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
11:45
المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك
3
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
موضة وجمال
11:52
فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
4
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية
6
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
7
صحف اليوم
01:15
فرنجية مستاء من هذا الحراك... (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:15
فرنجية مستاء من هذا الحراك... (نداء الوطن)
8
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
صحف اليوم
00:39
توقيف دبلوماسي إسباني "يصوّر" الضاحية (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More