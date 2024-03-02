تدابير سير على الطريق البحريّة من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"اعتبارًا من الساعة 6،45 من يوم غد 03/03/2024، ولحين الانتهاء، ستُقيم جمعيّة ماراتون بيروت بالتنسيق مع الاتّحاد اللبنانيّ لألعاب القوى سباق "نصف ماراتون" في الرّكض لمسافة 21 كلمترًا بعنوان “The Rolling Half”، وذلك على الطريق البحريّة انطلاقًا من بلدة سلعاتا- البترون وصولًا إلى ميناء بلدة جبيل.”

لذلك،طلبت المديرية من المواطنين “أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات قوى الأمن الداخليّ وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور".