الخليل: الحملة التي طالت موظفي المالية غير بريئة وغير مبررة

عقد مساء أمس اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ومدراء مديريات وزارة المالية بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، لبحث آخر المستجدات على صعيد اضراب القطاع العام وتداعياته.

وأكّد المكتب الاعلاميّ في وزارة المالية أنّ الخليل شجب الحملة، التي استهدفتهم “والتي اختلط فيها حابل الاتهامات المضللة بنابل الأصوات الشاذة والتي لم توفر افتراء إلا ولصقته بغير وجه حق بهم، وبعيدًا البعد كله عن الواقع الذي انغمس فيه بعض العاملين في الإدارة وحتى بعض النقابيين ووسائل الإعلام”.

وندّد الخليل بالحملة التي وصفها بغير البريئة وغير المبررة، التي طالت موظفي المالية.

ونوّه بدورهم، معيدًا بالذاكرة إلى التضحيات، التي بذلوها والجهد، الذي قاموا به، لتأمين رواتب الزملاء في القطاع العام من عاملين في الإدارات العامة والمؤسسات والأسلاك كافة.

وقال: “من يقوم بهكذا أدوار لا يبادل بما قوبل به موظفو المالية الذين يفترض أن يستحقوا كما سبق وحصل عليه سواهم في بعض الإدارات مما نالوه من حوافز.”