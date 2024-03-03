الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة: تعطيل انتخاب الرئيس عمل مدان... وهل يجوز لفئة من اللبنانيين أن تقرر عن الجميع؟

أخبار لبنان
2024-03-03 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة: تعطيل انتخاب الرئيس عمل مدان... وهل يجوز لفئة من اللبنانيين أن تقرر عن الجميع؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عودة: تعطيل انتخاب الرئيس عمل مدان... وهل يجوز لفئة من اللبنانيين أن تقرر عن الجميع؟

عودة: لبنان بحاجة إلى اتحاد جميع المسؤولين والزعماء وكل أبنائه حول مصلحته التي هي مصلحة الجميع

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن لبنان بحاجة إلى اتحاد جميع المسؤولين والزعماء وكل أبنائه حول مصلحته التي هي مصلحة الجميع، مشددا على أنه "بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذه، وأول عمل على المسؤولين القيام به هو انتخاب رئيس يقود عملية الإنقاذ". 

واعتبر عودة خلال عظة قداس الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس، أن التأخر في انتخاب الرئيس أو تعطيل الإنتخاب هو عمل مدان لأنه يمنع الإنقاذ، ويساهم في القضاء على ما تبقى من مقومات البلد ومن تبقى من أبنائه المتشبثين به. 

وأشار إلى خطورة اتساع الحرب على لبنان، قائلا: "كلنا نعرف أننا أمام عدو شرس مجرم لا يردعه ضمير ولا إنسانية، فهل نضع أنفسنا في فم التنين؟ إذا كنا نعرف أن لبناننا لا يحتمل نتائج وحشية هذا العدو، وقد شهدنا ما حل بغزة مما أدمى القلوب، أليس من الحكمة منع انزلاق لبنان إلى ما يشبه ما حل هناك؟".

وأضاف: "فكروا بمصلحة لبنان وببقائه. مصلحة لبنان وأبنائه تعلو على كل المصالح"، سائلا: "هل يجوز لفئة من اللبنانيين أن تقرر عن الجميع وتتفرد باتخاذ قرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين، ولا تناسب مصلحتهم؟ وهل تقبل هذه الفئة أن تبادر فئة أخرى من الشعب إلى اتخاذ مواقف أو القيام بأعمال تزج الجميع في أتون صراعات يدفع الجميع ثمنها؟ أين الدولة من كل هذا؟". 

ولفت الى أن "على جميع اللبنانيين التأمل مليا في الوضع الذي وصلنا إليه والعودة سريعا إلى كنف لبنان كما عاد الإبن الضال إلى حضن أبيه، والعمل الحثيث على إنقاذه كي لا نبكي بلدا وهبنا إياه الله ولم نحافظ عليه، بل عبثنا به ومزقناه كما يمزق الطفل لعبته، عن جهل".

أخبار لبنان

الياس عودة

انتخاب

رئيس

حرب

LBCI التالي
وزير الزراعة عقد اجتماعا موسعا مع نظيره العراقي
الخليل: الحملة التي طالت موظفي المالية غير بريئة وغير مبررة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-23

معوض استقبل السفيرة الأميركية: دعونا لتطبيق الـ1701 وانتخاب رئيس ووقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-13

نواب قوى المعارضة: سنقوم بخطوات عملية للخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ولانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-13

الحلبي أطلق والسفيرة الأميركية مشروع "كتابي 3"... جونسون: لا علاقة بين انتخاب الرئيس والحرب الدائرة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-14

الراعي: لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:59

الجيش: عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك وبلدتي النورا وحكر جنين - عكار

LBCI
أخبار لبنان
07:55

رعد: الحزب بإنتظار الاسرائيلي أن يخطئ

LBCI
أخبار لبنان
07:22

اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع

LBCI
أخبار لبنان
07:11

فياض: المقاومة لم تستخدم إلا ٥% من قدراتها في المواجهة مع العدو الإسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-02

خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!

LBCI
حال الطقس
2024-03-02

الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-02

مصطفى البرغوثي للـLBCI: الجيش الاسرائيلي أعدّ خطة لحرب واسعة مع لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-02-15

ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

رعد: الحزب بإنتظار الاسرائيلي أن يخطئ

LBCI
أخبار لبنان
05:11

الراعي: طالما الجمهوريّة من دون رئيس ستتكاثر الفوضى

LBCI
أخبار دولية
03:45

حماس: الاتفاق على هدنة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

سباق البحرين في الفورمولا وان… ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بسام فريحة إسم لمع من لبنان الى الإمارات .. سيخلد للأبد في متحف في السعديات - أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من الحكواتي إلى المونودراما... هكذا تطور المسرح في عالمنا الشرقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الحرب الروسية الاوكرانية.. هل تنتهي؟

LBCI
أخبار لبنان
13:40

الصحافيّ اللبنانيّ بسام فريحة افتتح متحفه في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لماذا نسبة الاقتراع في الانتخابات الإيرانية متدنية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:59

"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة

LBCI
خبر عاجل
03:36

غرفة التحكم المروريّ: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وعناصر من مفرزة الجديدة في المحلة للمعالجة

LBCI
موضة وجمال
17:15

ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء

LBCI
أخبار لبنان
07:22

اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع

LBCI
اخبار البرامج
15:15

"ليس لدي مشكلة في التبني ولهذا السبب لم أغادر لبنان"... تصريحات جريئة لرولا شامية في المجهول: هل تعيش قصة حب؟

LBCI
منوعات
10:21

"يجب أن تموتي الليلة"... أخرجت رأسها من نافذة السيارة وصرخت للشرطة "ساعدوني": هذا ما حصل بعدها!

LBCI
صحف اليوم
01:59

بري أوّل من سيزوره هوكستين... وجعجع: حقك ليس على عدوك بل على من يسهّل لعدوك (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More