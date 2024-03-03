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وزير الزراعة عقد اجتماعا موسعا مع نظيره العراقي
أخبار لبنان
2024-03-03 | 06:45
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وزير الزراعة عقد اجتماعا موسعا مع نظيره العراقي
عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اجتماعا موسعا مع نظيره العراقي عباس جبر المالكي في وزارة الزراعة العراقية في بغداد. وضم الاجتماع عن الجانب اللبناني، رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، النائبة غادة أيوب، بالاضافة الى السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب وممثلين عن غرف الزراعة والصناعة بالاضافة الى ممثلين من التجار والمستوردين والمصدرين.
وقال وزير الزراعة: "لقاءنا اليوم هو تأكيد اننا كعرب قادرون بالتعاون والتكامل على مواجهة التحديات الزراعية والنهوض بهذا القطاع المهم في الاقتصاد المنتج للبلدين". وأوضح أن الاجتماع بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بالزراعة هدفه طرح الأمور التي تقف عائقا امام تطوير التعاون بين العراق ولبنان.
واعتبر أن "الحوار والنقاش الصادق هو الطريق لوضع رزنامة زراعية تكاملية بين البلدين"، قائلا اننا "في وزارتي الزراعة في البلدين نجحنا في بناء اللبنة الأولى لتعاون زراعي من خلال الاتفاق الرباعي الزراعي (الأردن وسوريا والعراق ولبنان) ونطمح أن تكون بداية لتكامل عربي زراعي لما له من تداعيات اجابية على الامن الغذائي العربي".
من جهته، أوضح الوزير العراقي عباس جبر المالكي، أن "اللقاء مع الوزير الحاج حسن ومختلف القطاعات المعنية بالتصدير والاستيراد هو استكمال لما بدأناه بعد توقيع مذكرة التفاهم في بيروت"، معتبرا أن مواجهة التغيّرات المناخية والتحديات الزراعية تتطلب هذا التعاون بين لبنان والعراق وباقي الدول العربية. وشدد على أن "الاجتماع الموسع اليوم في بغداد هو الخطوة العملية لتنفيذ هذه المذكرة من خلال طرح المشاكل والحلول".
أخبار لبنان
عباس الحاج حسن
عباس جبر المالكي
لبنان
العراق
الزراعة
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