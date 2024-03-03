فياض: المقاومة لم تستخدم إلا ٥% من قدراتها في المواجهة مع العدو الإسرائيلي

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "كل ما يجري في غزة والجنوب اللبناني والمنطقة، بعد طوفان الأقصى، يجب أن يُقرأ جيداً، ويجب أن يستفاد من دروسه جيداً"، قائلا: "أول هذه الدروس واكثرها أهمية، هو اننا أمام الإجرام الإسرائيلي والغطاء الأميركي والتساهل الغربي، لا نملك ضمانة إلا قوتنا وإتكالنا على أنفسنا وجهوزيتنا الدائمة كي نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا وأرضنا وسيادتنا ووطنا عبر المقاومة".



وأضاف: "سقطت كل الخيارات الأخرى سقوطاً مريعاً، وتلاشت كل الرهانات على النظام الدولي والمؤسسات الدولية، ولم يبقَ أمامنا إذا أردنا ان تكون لنا حياة ويكون لنا مستقبل إلا المقاومة".



كلام فياض جاء خلال احتفال تكريمي لشهداء الطيبة على طريق القدس أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة ميفدون بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.

وأشار الى أن "المقاومة لم تعد أداة تحرير فقط، بل إطارا لحماية الوجود ولصنع المستقبل في هذه الغابة التي يسود فيها التوحش".



وقال: "ما دام وجودنا مستهدفا وأرضنا محتلة وسيادتنا منتهكة، فإن حقنا في المقاومة لا نقاش فيه، وما دام الإسرائيلي يستهدف مدنيينا وقرانا وعمق المناطق اللبنانية فإن واجبنا هو الرد بهدف ردع العدو وكف يده وإعادة الأمن والإستقرار لقرانا ومناطقنا. مقاومتنا تركز في عملياتها واستهدافاتها على المواقع والتجمعات العسكرية للعدو، وهو الذي يدفع المعركة إلى حيث بتنا نشهد يوميا سقوط ضحايا مدنيين في القرى اللبنانية. نحن نعود إلى التأكيد مجدداً، على أننا لا نملك إلا خيار الدفاع عن أهلنا فإذا تجاوز هذا العدو تجاوزنا وإذا أمعن أمعنا وإذا تمادى تمادينا وهذا حقنا الدفاعي الردعي لأن العدو هو المحتل وهو المعتدي ونحن من يُعتدى علينا".



وأضاف: "وزير حرب العدو الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تستخدم لغاية الآن إلّا ١٠% من قدراتها مع حزب الله ونحن نقول له إنّ مقاومتنا لم تستخدم إلّا ٥% من قدراتها في المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي وما عليه إلّا أن ينتظر وأن يحسب ألف حساب إذا ما أراد أن يتوسّع في هذه المعركة ويدفع بها باتجاه حرب مفتوحة".