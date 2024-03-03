اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع

أعلنت اللّجنة الرّسميّة للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللّبنانيّة الإضرابَ العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع، في كلّيات الجامعة جميعها وفي فروعها.

ودعت، في بيان، الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في الاعتصام الحاشد، الذي سيقام، أمام وزارة التّربية والتعليم العالي، في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه ٥/٣/٢٠٢٤، ، لتسريع إقرار ملف التَّفرُّغ وتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين المتمثّلة برفع أجر الساعة وإعطاء بدل انتاجية وبدل نقل.

كما دعت اللّجنة رابطةَ الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية ومجلس المندوبين ورابطة موظفي الجامعة والطلاب إلى المشاركة في هذا الاعتصام، لرفع الغبن عن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانيّة.