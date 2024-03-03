قطع طريق خلدة - بيروت احتجاجا على توقيف أحد الأشخاص... والجيش أعاد فتحها

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه تم منذ بعض الوقت قطع طريق خلدة - بيروت من قبل أفراد من عشائر عرب خلدة بالعوائق، وذلك احتجاجا على توقيف أحد الأشخاص من قبل مخابرات الجيش اللبناني.



وعمل الجيش على الفور على إعادة فتحها.