الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطار في اليوم العالمي للدفاع المدني: نقف جنباً إلى جنب مع المنخرطين في مهام الإنقاذ ولا نوفر دماً أو تضحية مهما بلغت

أخبار لبنان
2024-03-02 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خطار في اليوم العالمي للدفاع المدني: نقف جنباً إلى جنب مع المنخرطين في مهام الإنقاذ ولا نوفر دماً أو تضحية مهما بلغت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
خطار في اليوم العالمي للدفاع المدني: نقف جنباً إلى جنب مع المنخرطين في مهام الإنقاذ ولا نوفر دماً أو تضحية مهما بلغت

نظّمت المديرية العامة للدفاع المدني، إحتفالاً في اليوم العالمي للدفاع المدني، برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وحضوره، وبحضور ممثلين عن رؤساء الطوائف والقيادات الروحية، في المارينا ضبية.

خطار

وألقى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار كلمة هنّأ فيها أبطال الدفاع المدني، قائلا: "في اليوم العالمي للدفاع المدني، يُخالجني إحساس بالإعتزاز بمسيرتي مع أبطال الدفاع المدني، وقبلها في الجيش اللبناني والأمن العام، وعهدي أن أبقى إلى جانب هؤلاء الأبطال متابعاً ومناصراً لقضاياهم أينما كُنت، لأنهم يستأهلون الكثير الكثير، فهم عنوان النجدة والإطمئنان".

ولفت الى أن "اليوم العالمي للدفاع المدني يحلّ هذا العام ومناطق عزيزة من لبنان تواجه العدوان بتصميم واضح وإرادة لا تنكسر، وملحمة كوكبة الشهداء ماضية في مسيرتها لتروي الأرض بالدماء الزكية". وقال: "نحن أيضاً في الدفاع المدني نقف جنباً إلى جنب مع سائر المنخرطين في مهام الإنقاذ في ساحات الشرف ولا نوفر دماً أو تضحية مهما بلغت لأننا مؤمنون برسالتنا السامية التي تمتزج بالكرامة الوطنية لنستحق سيادتنا واستقلالنا. رسالتنا هذه، لم تكن مهمة وظيفية بل هي عقيدتنا التي لم نحد عنها في كل زمانٍ ومكان. وللمرة الأولى قبل عامٍ بالتمام، هبّ أبطالُ الدفاع المدني بإشارةٍ من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، لنجدةِ إخوةٍ لنا في الإنسانية خارج لبنان ممن عاشوا مأساة الزلزال في مناطق من تركيا وأخرى من سوريا وكانوا محط أنظار الجميع بكفاءتهم وخبرتهم".
 
لفت الى أن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2024 كان "بالتقنية نسعى لحمايتكم"، مشيرا الى أن الدفاع المدني، رغم انعدام الإمكانات المادية وضعف التجهيزات والمعدات، يؤكدُ مرةً جديدة جهوزيته لتلبية النداء باللحم الحيّ وبكفاءة عناصره ومعنوياتهم اللافتة مهما بلغت التضحيات والأثمان،

وقال: "لقد سقط لنا شهداء وأصيب العديد من أبطالنا ولم يُثنِنا ذلك عن المبادىء والثوابت التي تدعونا للوقوف إلى جانب أهلنا كلما دعت الحاجة. وبالرغم من الأزمات المالية والنقدية التي حلّت بلبناننا العزيز وأصابت الدفاع المدني، فقد تمكنّا – بدعم من الفعاليات والهيئات الأهلية من إفتتاح عدد من المراكز في أكثر من منطقة لبنانية، وأسّسنا مراكز التدريب على إطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في التحويطة وبرج الملوك وصور بدعم من فرنسا الصديقة، والكتيبتين الإسبانية والإيطالية العاملتين في إطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني. كما باشرنا ببناء مدرسة متخصصة للتدريب على إطفاء حرائق الغابات في حمانا بالتعاون مع جمعيات محلية وأجنبية. علاوةً على كل ذلك، نظّمنا جملة حملات إعلامية متلفزة لتوعية المواطنين وتعزيز قدراتهم على مواجهة المخاطر على السلامة العامة، بالتوازي مع الدورات التدريبية المجانية في المؤسسات العامة والخاصة والتي أدّت إلى خفض معدلات الحوادث بالمقارنة مع سنوات سابقة. وها نحن اليوم، نتابع مسيرة التطوير والتحديث عبر إنشاء "وحدة لشؤون الجندرة" بدعم من الإتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD. وكذلك نحن بصدد إنشاء شعبة العمليات الخاصة للتدخل بشكل سريع في أنواع المهمات كافة على جميع الأراضي اللبنانية".

وتابع خطار: "قبل عقدٍ ونيّف من الزمن، تسلمت مهام المديرية العامة للدفاع المدني وعاهدت متطوعيه على الإلتزام بقضيتهم العادلة التي كانت قد أصبحت مثل "حكاية إبريق الزيت" فحملتُ قضيتهم وكنت مُلحاً في المتابعة إلى ان صدر القانون الخاص بتثبيتهم، وكانت المحطة الأولى من الإنجاز، لكن تطبيق القانون لم يكن بالسهولة التي كنا نتوقع، فانطلقنا من جديد على مدى سنوات وكنا كمن يصرخُ في الوادي، إلى حين تولّي الوزير بسّام مولوي وزارة الداخلية والبلديات وشعرتُ بصدقه والتزامه بتطبيق قانون التثبيت منذ اللحظة الأولى، فأثبت انه رجل كلمة إن وعدَ وفى، ولم يهدأ له بال حتى صدور مرسوم التثبيت ومباشرة العمل. مرة جديدة، شكراً لك الوزير بسّام مولوي، أنت كنت رجل عدل، وأصبحتَ رجل دولة".

مولوي

كما وألقى الوزير مولوي كلمة بالمناسبة أشاد فيها بتضحيات عناصر الدفاع المدني وهنأهم بالعيد.

وعقب ذلك، أقيم عرض للوحدات الراجلة المتخصصة والتي ضمّت فرقة التدخل لإخماد الحرائق في الأماكن المغلقة، مجموعة من فرق الإسعاف، فرقة من وحدة الوقاية والحماية من أسلحة الدمار الشامل CBRN، فرقة الإنقاذ الثلجي، فرقة الإنقاذ بواسطة الحبال، فرقة البحث والإنقاذ، فرقة التدخل لإخماد حرائق الغابات. تلاه مرور عدد من الآليات المتنوعة (دراجات الإسعاف، سيارات رباعية الدفع، سيارات الإسعاف، سيارات إطفاء حرائق الغابات، سيارات إطفاء الحرائق المدنية، سيارات الإطفاء والتدخل في إزالة الثلوج، سيارات إطفاء الحرائق بأحجام متعددة، آليات صهاريج، سلالم الإطفاء والإنقاذ، شاحنات النقل، زوارق الإنقاذ والإطفاء، غرفة العمليات المتنقلة، جرافة مدولبة).

واختتم العرض بمشاركة طوافتين تابعتين للقوات الجوية في الجيش اللبناني تأكيداً على الأهداف الموحدة التي تجمع بين المؤسستين في سبيل الحفاظ على السلامة العامة.

أخبار لبنان

ريمون خطار

اليوم العالمي

الدفاع المدني

LBCI التالي
التقدمي الاشتراكي: التصريح المنسوب لجنبلاط حول انفجار المرفأ من نسج الخيال وغير صحيح
المقاومة الإسلامية تنعى 4 شهداء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-03-01

إحتفال بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"... خطار: عنوان النجدة والإطمئنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-01

عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-01

في اليوم العالمي للكرسي المتحرك.. هذه هي التحديات التي يواجهها مستخدموها في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-29

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني... تدابير سير على الطريق البحرية في المارينا الضبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

التوغل الإسرائيلي في لبنان... آت؟

LBCI
خبر عاجل
13:05

موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل يوم غد الإثنين

LBCI
أخبار لبنان
12:59

تيار المستقبل: استقالة منسق عام قطاع الرياضة فيصل قلعاوي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-01

الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي

LBCI
آخر الأخبار
07:05

حماس: استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات بدير البلح تأكيد وإصرار منه على مواصلة حرب الإبادة

LBCI
أخبار دولية
09:30

الكويت ستخفض إنتاجها من النفط...

LBCI
خبر عاجل
11:43

المدراء في مديرية المالية العامة: للعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تل أبيب منشغلة بمسار مفاوضات القاهرة... وأزمة حقيقية تواجهها بعد خمسة أشهر من القتال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات

LBCI
أخبار دولية
13:08

ملف غزة حضر في الإجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

بين الولايات المتحدة وإسرائيل: تباين أم توزيع أدوار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

التوغل الإسرائيلي في لبنان... آت؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2024

LBCI
أخبار لبنان
07:55

رعد: الحزب بإنتظار الاسرائيلي أن يخطئ

LBCI
أخبار لبنان
05:11

الراعي: طالما الجمهوريّة من دون رئيس ستتكاثر الفوضى

LBCI
أخبار دولية
03:45

حماس: الاتفاق على هدنة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
17:15

ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء

LBCI
أخبار لبنان
07:22

اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع

LBCI
خبر عاجل
11:43

المدراء في مديرية المالية العامة: للعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها

LBCI
خبر عاجل
03:36

غرفة التحكم المروريّ: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وعناصر من مفرزة الجديدة في المحلة للمعالجة

LBCI
اخبار البرامج
15:15

"ليس لدي مشكلة في التبني ولهذا السبب لم أغادر لبنان"... تصريحات جريئة لرولا شامية في المجهول: هل تعيش قصة حب؟

LBCI
منوعات
05:12

غضبت من المأذون خلال عقد قرآنها وانفجرت غاضبة في وجهه... وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:59

بري أوّل من سيزوره هوكستين... وجعجع: حقك ليس على عدوك بل على من يسهّل لعدوك (نداء الوطن)

LBCI
آخر الأخبار
01:29

طقس غير مستقر لغاية الاثنين ومنخفض جويّ آخر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More