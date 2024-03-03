تيار المستقبل: استقالة منسق عام قطاع الرياضة فيصل قلعاوي

أعلن "تيار المستقبل" أن منسق عام قطاع الرياضة في "تيار المستقبل" فيصل قلعاوي تقدم باستقالته من مهامه على رأس القطاع، في كتاب رفعه إلى الرئيس سعد الحريري.



وقال في بيان: "تقرر قبول الاستقالة واعتبارها نافذة، وتكليف المساعد التنظيمي ناجي حمود بمهام المنسق العام بالوكالة إلى حين تعيين منسق جديد، على أن يستمر قلعاوي في مسيرته في التيار كعضو أصيل في المكتب التنفيذي، مع التقدير لما بذله من جهود على رأس قطاع الرياضة في السنوات الماضية".