بو صعب لرويترز: توقيت زيارة هوكستين يشير إلى التقدم المحرز في جهود التوصل إلى هدنة في غزة

اعتبر مسؤول لبناني كبير ومسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأحد ان المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيزور بيروت غدا الاثنين لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار.



وقال نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب لرويترز إنه يعتقد أن توقيت زيارة هوكستين يشير إلى التقدم المحرز في جهود التوصل إلى هدنة في غزة "خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة". وبو صعب أحد المسؤولين الذين من المقرر أن يجتمعوا مع هوكستين.



وأضاف بو صعب "إذا حصل هذا، أعتقد أنه سيكون لزيارة هوكستين هذه المرة أهمية كبرى لمواكبة الهدنة على حدودنا الجنوبية ولبحث ما هو المطلوب من أجل الاستقرار و إنهاء احتمال توسع الحرب مع لبنان".



وذكر بو صعب أن هوكستين "لديه أفكار جدية قد تحمل بداية لحل مستدام واستقرار وإبعاد شبح الحرب التي لن تكون من مصلحة أحد".









